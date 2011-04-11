Проти Тимошенко порушено кримінальну справу за газові угоди-2009

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури порушив кримінальну справу по відношенню до Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення нею влади і службових повноважень при укладенні газових контрактів у 2009 році. Збитки, згідно з висновками експертів, від цього становлять понад 1 млрд. грн., або приблизно 200 млн. доларів. Справу прийнято до провадження Головного слідчого управління Генпрокуратури. Організовано слідчу групу, куди увійшли представники МВС і СБУ», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він зауважив, що справу порушено за матеріалами, які Генпрокуратура отримала від СБУ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи переглядатиметься питання про зміну Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу, враховуючи розмір завданих державі збитків, Р.КУЗЬМІН сказав: «Питання про обрання міри запобіжного заходу вирішує слідчий в рамках своєї компетенції. Якщо слідчий вважатиме за потрібне звернутися до суду, він це зробить».