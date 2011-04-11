Підстав для порушення кримінальної справи проти Тимошенко достатньо - Кузьмін

Підстав для порушення кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО через підписання нею газових контрактів у 2009 році достатньо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Слідчий вивчив матеріали, передані СБУ, і встановив однозначну наявність приводів і підстав для порушення кримінальної справи», - сказав він.

За словами Р.КУЗЬМІНА, в рамках розслідування вказаної справи «будуть проводитися ретельні дослідження, за якими будуть прийматися рішення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки і транзит газу.