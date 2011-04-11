«Укртатнафта» у І кварталі зменшила переробку на 12,4%

ПАТ«Укртатнафта»(КременчуцькийНПЗ,Полтавськаобл.),згідно з оперативнимиданими,всічні-березні 2011р. зменшило переробку нафтовоїсировинина12,4% ​​порівнянозаналогічнимперіодом2010 року,до804,7тис.тонн.

ПроцеУНІАНповідомило джерелов уряді.

Постачаннянафтової сировини всічні-березніна«Укртатнафту» скоротилисяна27,7% ​​порівнянозаналогічнимперіодом2010 року,до646,3тис.тонн.

Усічні-березні «Укртатнафта» скоротилавиробництвобензинуна15,0% ​​порівнянозаналогічнимперіодом2010 року,до226,5тис.тонн,дизельногопального-на25,0%-до225,0тис.тонн,мазуту- На22,6%-до132,3тис.тонн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Укртатнафта»збільшилапереробку нафтовоїсировинина13,3% ​​порівняноз2009роком,до3млн.611,8тис.тонн.

ДовідкаУНІАН.ПАТ«Укртатнафта» створенев 1994році відповіднодо указівпрезидентівУкраїниіТатарстану набазіКременчуцькогоНПЗ.Проектнапотужністьпідприємствастановить 18,6млн.тоннпереробкинафтина рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter