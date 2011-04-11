Держшахти в I кварталі збільшили видобуток вугілля на 9,7%

Державні вугледобувні підприємства в січні-березні ц.р. збільшили видобуток вугілля на 9,7%, або на 828,7 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 9,388 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, в березні держсектор збільшив видобуток вугілля на 10,2%, або на 304,1 тис. тонн - до 2,978 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля знаходиться 20 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.