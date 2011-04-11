У Луганську обговорили проект створення підприємства зі складання сонячних модулів

Німецька компанія Sigsolar GmbH підготує проект з установки сонячних модулів в Луганській області, з урахуванням українського законодавства і вимог, а також представить його на розгляд керівництву Луганщини, передає кореспондент УНІАН.

За повідомленням прес-служби облдержадміністрації, у Луганську пройшла зустріч представників обласної влади та німецької компанії Sigsolar GmbH, яка спеціалізується на виробництві та продажу сонячних батарей. Німецьку компанію представляли керуючий компанією Юрген ШРЕДЕР, юрист компанії Шенесель СВЕН і представник компанії Sigsolar GmbH в Україні Гебель МІХАЕЛЬ.

Учасники зустрічі обговорили питання щодо впровадження проекту «Створення підприємства зі складання сонячних модулів та їх встановлення на території Луганської області».

Компанія Sigsolar GmbH новачок на українському ринку, і Луганщина є однією з перших областей, яку відвідали її представники.

Як підкреслив під час зустрічі керуючий компанією Юрген ШРЕДЕР, сонячна енергія - практично невичерпний ресурс. Німеччина одна з перших країн, яка почала розвивати цей напрям альтернативних джерел енергії. На сьогодні до неї приєднується все більша кількість країн Європи. За його словами, менеджери компанії вже провели ряд зустрічей з представниками профільних українських відомств, які виявили зацікавленість у розвитку таких технологій на території Україні.