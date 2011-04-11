У Тернопільській області нафтопродукти за тиждень подорожчали на 2-4 коп.

У Тернопільській області світлі нафтопродукти минулого тижня подорожчали на 2-4 коп.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизпаливо подорожчало на 0,4% - з 9,31 до 9,35 грн./л, бензин марки А76 - на 0,2% (з 9,14 до 9,16 грн./л), бензин марки А92 - на 0,3% (з 9,53 до 9,56 грн./л), бензин марки А95 - на 0,3% (з 9,8 до 9,83 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо становлять в області 9,2-9,6 грн./л, на бензин марки А76/80 - 9,1-9,25 грн./л, на бензин марки А92 - 9,45-9 , 7 грн./л, на бензин марки А95 - 9,7-9,99 грн./л.

Мінімальний рівень роздрібних цін на нафтопродукти встановлений на АЗС ВАТ «Укрнафта» та ПП "Укрпетроль", максимальний - на АЗС ТОВ "Торговий Дім "Континіум-Галичина" (бренд WOG) та Львівської філії ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (бренд ОККО).