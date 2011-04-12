Геєць: активізація перемовин про приєднання України до Митного союзу змушує Європу йти на поступки Києву

Активізація перемовин щодо приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном може змусити Європейський Союз піти на суттєві поступки на переговорах по створенню зони вільної торгівлі Україна – ЄС. Таку думку висловив директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць в інтерв’ю журналістам в Києві.

За його словами, українська делегація має виторгувати максимальні поступки в сільськогосподарській сфері. «Основне - дуже важке завдання - в аграрному секторі. Сьогодні слід закладати умови на майбутнє…. Якщо сьогодні встановлюють нам певні обмеження, то там повинно записуватись, що із цих обмежень знімаємо 20%, потім 30, потім – 50% і через 2-3 роки виходимо на режим зони абсолютно вільної торгівлі без всяких там мит чи квот і тому подібне», - відзначив учений.

На думку академіка, внаслідок приєднання України до Митного союзу, Європа отримає вищі торгові та митні бар’єри при експорті своєї продукції на схід. «Окремі країни почнуть відповідні переговори з нами про те, щоб ми погасили їм ці втрати. Ці процеси дуже довгі, вони тягнуться роками, тому це теж відповідно, втрати», - прокоментував В.Геєць.

Вчений позитивно оцінив призначення першого віце-прем’єра Андрія Клюєва головним переговірником з Євросоюзом з питання підписання угоди про створення зони вільної торгівлі, назвавши його «досвідченою підготовленою людиною, висококласним менеджером». В.Геєць підкреслив, що А.Клюєву необхідно залучити до роботи «максимум експертів, які вміють покласти на стіл відповідні оцінки», що буде сприяти прийняттю рішень на користь національних інтересів України.

В.Геєць також назвав «абсолютно правильним» намір призначити першого віце-прем’єра одночасно національним координатором з питань економічної взаємодії України з Росією та СНГ, відмітивши що при побудові зовнішньоекономічної стратегії необхідно враховувати важливість цих двох напрямків економічного співробітництва.

Довідка УНІАН. Як повідомив у Брюсселі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ятницький після завершення 16-го раунду переговорів, Україна і ЄС змогли добитися прогресу щодо трьох з п'яти найскладніших питань, які стосуються тарифних квот на продукцію сільського господарства, лібералізації тарифних ставок на імпорт до України автомобілів «секонд-хенду», а також у сфері географічних найменувань. Досі невирішеними залишаються питання енергетики й експортних мит.

Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року. 7 квітня 2011 року Президент Віктор Янукович повідомив, що Україна планує підписати з Європейським Союзом угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі до кінця цього року.