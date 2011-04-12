Керівники держав світу обговорять в квітні у Києві перспективи ядерної енергетики

На міжнародному саміті з питань ядерної енергетики в квітні у Києві Україна отримує шанс ще раз адресно заявити про свої енергетичні інтереси, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджено «Пента» Володимир Фесенко.

«Це дуже важливо для нас, тому що там приїжджають керівники Європейського Союзу, керівники різних країн, і будуть обговорюватись глобальні перспективи ядерної енергетики. І тут нам треба буде шукати своє місце і, знов-таки, відстоювати свої інтереси, тому що буде йти мова і про питання добудови нашого «Укриття», і, знов-таки, майбутнє нашої атомної енергетики», - сказав він на прес-конференції у Києві 11 квітня 2011 року.

Експерт прогнозує, що аналогічні питання будуть винесені на порядок денний візиту до України прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна 12 квітня. «Питання атомної енергетики, як я розумію, буде обговорюватися на переговорах Путін з Азаровим і з іншими нашими керівниками», - сказав В.Фесенко

Нагадаємо, Міжнародний саміт із питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, ініційований Президентом України Віктором Януковичем та під егідою ООН, пройде в Києві 19 квітня 2011 року. Саміт пройде в рамках заходів із нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

