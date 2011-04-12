Низькі ціни газ на Україні може дати лише участь у Митному союзі і ЄЕП – Глазьєв

Стабільні низькі ціни газ Україні може дати лише участь у Митному союзі і в подальшому - в Єдиному економічному просторі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив відповідальний секретар Комісії Митного союзу Сергій ГЛАЗЬЄВ в ефірі телеканалу ICTV.

«Якщо ми хочемо мати в Україна стабільні низькі ціни на газ, то іншого варіанту, як участь в Єдиному економічному просторі і Митному союзі, немає», - заявив С.ГЛАЗЬЄВ.

Він зазначив, що в разі приєднання до ЄЕП ціна на газ для України, як і для інших членів об`єднання, буде формуватися на умові рівно дохідності.

«Є два варіанти (для зниження ціни – УНІАН). Або рівнодохідність, як це в Єдиному економічному просторі, у нас передбачається. Тоді ціни на газ не переглядатимуться щороку, а будуть такі ж, як у Росії і Білорусі, з урахуванням транспортних витрат. Якщо ми зупинимося на зоні вільної торгівлі - тоді світові принципи ціноутворення. Одним з прикладів чого є прив`язка ціни на газ до цін на нафту», - зазначив С.ГЛАЗЬЄВ.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

17 березня ц.р. під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

5 квітня уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛИМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.