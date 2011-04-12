Ціни на нафту на NYMEX у понеділок впали через побоювання щодо попиту

Котирування ф`ючерсів на нафту в понеділок впали нижче за позначку 110 дол. за барель, оскільки трейдерів стало турбувати, що зростання цін починає чинити тиск на попит, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту впали на 2,87 дол., або на 2,5%, - до 109,92 дол. за барель після досягнення вперше за багато років нового максимуму 113,46 дол. за барель раніше під час сесії.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися в ціні на 2,63 дол. - до 124,02 дол. за барель.

Різке зростання цін на нафту минулого тижня змусило інвесторів задуматися над тим, чи є попит стійким на тлі триваючого відновлення світової економіки. Міжнародний валютний фонд у понеділок повідомив, що зростання світового ВВП сповільниться до 4,4% цього року, при цьому високі ціни на нафту і поширення кризи суверенного боргу Європи загрожують його відновленню. Прогноз зростання ВВП США в 2011 році був переглянутий МВФ в бік зниження, до 2,8%.

Роздрібні ціни на бензин в США в середньому зросли до 3,77 дол. за галон, що на 11 центів вище, в порівнянні з попереднім тижнем, і всього на 34 центи нижче рекордно високих цін липня 2008 року. У понеділок увечері Міністерство енергетики США повідомило, що ціни на дизельне пальне для вантажівок зросли вище 4 доларів за галон.

У Credit Suisse вважають, що високі ціни на бензин вже почали чинити тиск на попит, а в Goldman Sachs вказують на "появу ознак руйнування попиту" як ознаку того, що зростання цін на нафту навряд чи продовжиться.

Тим не менше, деякі спостерігачі за ринком побоюються пророкувати масштабне зниження попиту.

Побоювання щодо попиту сильно різняться через перебоїв з поставками, які сприяли зростанню ф`ючерсів на нафту майже на 20% в цьому році. Можливість припинення військових дій в Лівії після того, як представники Африканського союзу в понеділок прибули в Бенгазі, щоб виступити посередниками в укладенні угоди про припинення бойових дій, викликала зниження цін на нафту на початку торгів. Однак протестувальники відкинули будь-яку угоду, за якої Муамар Каддафі і члени його сім`ї залишаться при владі, повідомляє AFP.

Крім ситуації в Лівії, трейдери також уважно стежать за ситуацією в Нігерії, в якій видобувається приблизно 2,2 млн. барелів високоякісної нафти на день, на тлі національних виборів.

Під час попередніх виборів опозиційні групи атакували нафтову інфраструктуру в цій західно-африканській країні, що викликало перебої з видобутком нафти. Будь-яке зниження експорту нафти з цієї країни може негативно позначитися на ринку нафти, оскільки експорт нігерійської високоякісної малосірчистої нафти нівелює зниження нафтовидобутку в Лівії.

США, які імпортують 40% нігерійської нафти, можуть бути особливо вразливі, хоча запаси нафти в останні тижні значно зросли.

У середу Міністерство енергетики США опублікує дані щодо запасів. Згідно із прогнозом аналітиків, опитаних Dow Jones Newswires, запаси нафти на звітному тижні зросли на 700 тис., запаси бензину скоротилися на 1,1 млн. барелів, а запаси дистилятів, включаючи топковий мазут і дизельне пальне, знизилися на 500 тис. барелів.

Травневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів подешевшали на 6,02 цента, або на 1,9%, - до 3,2005 дол. за галон. Травневі ф`ючерси на топковий мазут упали в ціні на 6,72 цента - до 3,2525 дол. за галон.