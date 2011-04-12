Близько 1,2 млрд. грн. від підвищення тарифів на газ спрямують на освоєння газових родовищ

У 2011 році Україна направить близько 1,2 млрд. грн., одержаних від підвищення тарифів на газ, на освоєння газових родовищ на шельфі Чорного і Азовського морів.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «День».

За його словами, ці кошти будуть вкладені у видобування вуглеводнів на Суботинському, Штормовому і Одеському родовищах, що дозволить збільшити видобуток газу в Україні і забезпечити споживачів газом вітчизняного видобутку.

«Додаткові кошти від підвищення тарифів на газ для населення підуть на збільшення видобутку газу в нашій країні. Приблизно, 1,2 мільярда гривень вже цього року будуть направлені на освоєння ліцензій, які належать державі, - в Азовському і Чорному морях. Це Суботинське, Штормове, Одеське - всі родовища, які, на нашу думку, за умови вкладання грошей дадуть додаткову кількість газу і дозволять забезпечити нашого споживача своїм газом, а не переплачувати за імпортний», - зазначив міністр.

За інформацією Ю.БОЙКА, восени 2011 року на Суботинське родовище прибуде сучасна бурова платформа, яку НАК «Нафтогаз України» придбав у Сінгапурі.

«НАК «Нафтогаз України» придбав найсучаснішу бурову платформу в Сінгапурі. Восени вона буде доставлена на Суботинське родовище у Чорному морі», - повідомив міністр.

Ю.БОЙКО упевнений у перспективності виконання завдань Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо максимального зменшення залежності України від імпортних енергоносіїв у найближчі 5 років.

«Я переконаний, що завдання, яке поставив нам Президент, - за п`ять років максимально зменшити закупівлю імпортних енергоносіїв, ми виконаємо, причому у визначений термін. Я бачу перспективу у вирішенні цього питання», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 року Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» завершило буріння пошукової свердловини №3 на Суботинському нафтовому родовищі Прикерченського шельфу Чорного моря.

Геологічне вивчення площі Суботіна, що знаходиться за 30 км на південь від берегової лінії Керченського півострова, було розпочате у 2006 році бурінням параметричної свердловини глибиною 4300 метрів. Вона стала першим і найглибшим морським геологорозвідувальним об`єктом в Україні.

Прогнозні геологічні ресурси мілководого Прикерченського шельфу оцінюються в 395 млн. тонн умовного палива. Пробурені на структурі Суботіна дві пошукові свердловини підтвердили наявність тут промислових запасів нафти.

Пробурена нова, третя, свердловина дозволить уточнити геологічну будову родовища. У 2011 році Управління розвідувального і експлуатаційного буріння компанії приступить до буріння четвертої пошукової свердловини на даній структурі, проектною глибиною 2700 метрів. Після закінчення виробничих і дослідницьких робіт і за сукупністю усіх наявних даних фахівці компанії зможуть остаточно нанести на карту це нафтове родовище і точніше розрахувати його запаси.