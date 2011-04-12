SCM має намір скласти перший рейтинг енергоефективності регіонів України

Компанія "Систем Кепітал Менеджмент" має намір в 2011 році скласти перший в Україні незалежний рейтинг енергоефективності регіонів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила піар-директор СКМ Наталя ЄМЧЕНКО.

За її словами, рейтингування регіонів і міст планують провести за трьома основними напрямками: житлово-комунальне господарство, промисловість, транспорт. Крім того, під час рейтингування буде також, можливо, оцінюватися політика енергоефективності місцевої влади на регіональному рівні.

Складанням рейтингу займеться аналітичний центр Best.

Як уточнив УНІАН головний економіст аналітичного центру Best Борис ДОДОНОВ, під час рейтингування за основу будуть брати базову методологію Міжнародного енергетичного агентства.

Н.ЄМЧЕНКО повідомила, що представлення рейтингу відбудеться ймовірно в жовтні цього року.

Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» - професійний інвестор, що володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український Рітейл», машинобудівний холдинг «Гірські машини» та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесменові Рінату Ахметову.