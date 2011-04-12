НКРЕ запровадить для обленерго систему тарифного стимулювання

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) планує запровадити систему тарифного стимулювання енергопостачальних компаній на основі показників якості електропостачання їх споживачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Згідно з повідомленням, зокрема, регулятор на підставі моніторингу показників якості електропостачання планує встановити для кожного обленерго контрольні показники, які будуть враховуватися як одна зі складових тарифів компаній на передачу та постачання електроенергії. Йдеться про встановлення для обленерго так званих цільових показників SAIDI (індекс середньої тривалості перерв у електропостачанні споживачів), у разі виконання яких компанії будуть фінансово заохочувати, а в разі невиконання - штрафувати.

«Це дасть можливість використовувати більш ефективне регулювання тарифів енергопостачальних компаній і здійснювати захист прав споживачів», - відзначає регулятор.

Наступним етапом впровадження стимулюючих механізмів регулювання діяльності обленерго, на думку НКРЕ, має стати проведення опитування кінцевих споживачів енергокомпаній. На основі таких опитувань регулятор має намір визначити цінність безперебійного електропостачання для різних категорій споживачів та їх готовність платити за покращення якості електропостачання.

У прес-службі НКРЕ нагадали, що в лютому поточного року комісія зобов'язала обленерго щоквартально звітувати за показниками надійності й комерційної якості енергопостачання своїм споживачам (постанови № 17-18). Дані цього моніторингу надалі ляжуть в основу цільових показників SAIDI для обленерго.