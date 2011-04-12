Україні потрібна якнайшвидша оцінка активів СП «Нафтогазу» і «Газпрому» - Азаров

Україна зацікавлена в якнайшвидшому вивченні активів зі створення спільного підприємства між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Чимало зараз говориться про можливу реалізацію проекту зі створення спільного підприємства за участю НАК «Нафтогаз Україна» і «Газпрому». В зв`язку з цим хотів би відзначити, що ми зацікавлені в тому, щоб вже найближчим часом провести оцінку відповідних активів і знайти оптимальний формат і найбільш прийнятні умови для створення такого спільного підприємства», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що для поглиблення подальшої співпраці України та Росії в енергетичній сфері важливу роль має відіграти створення спільних підприємств за участю українських і російських компаній з видобутку вуглеводнів в Україні. «Зокрема, ми готові запропонувати морський шельф, а також видобуток з нетрадиційних джерел, таких як, наприклад, метанонебезпечні вугільні пласти», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз Україна» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території Україні.

13 вересня 2010 заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області та на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».

26 січня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з німецькими бізнесменами заявив, що Україну для створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз Україна» влаштували б російські активи, які б дозволили без зайвих витрат мати нафту і газ. При цьому він підкреслив, що активи, запропоновані на сьогоднішній день Росією, Україну не влаштовують. Також він зазначив, що переговори зі створення СП ведуться буквально щотижня, проте особливого прогресу в них немає.

7 квітня заступник голови "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що створення спільного підприємства між російським газовим монополістом ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз Україна" ускладнюється запланованою приватизацією українського холдингу.