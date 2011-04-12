Німецька Sigsolar планує створити виробництво зі складання сонячних модулів у Луганській області

Sigsolar GmbH(Німеччина)плануєпобудуватизавод зі складннясонячнихмодуліву Луганськійобласті.

Проектстворення виробництваобговорювавсяна зустрічіпредставників компанії таобласної влади,що відбулася 7 квітня,повідомляєпрес-службаЛуганськоїобласноїдержавноїадміністрації.

Якповідомив уходізустрічікерівникпроекту,керуючийSigsolar GmbHЮргенШРЕДЕР,менеджерикомпанії вжепровелирядзустрічейзпредставникамипрофільнихукраїнськихвідомств,яківиявили зацікавленістьу розвиткутаких технологій натериторіїУкраїни.

ДовідкаУНІАН.КомпаніяSigsolar GmbHспеціалізуєтьсянавиробництві,продажу та встановленнісонячнихбатарей.

НасьогоднішнійденьєдинимвиробникомсонячнихмодуліввУкраїніє компаніяВАТ«Квазар»(Київ).

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