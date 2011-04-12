Україна збільшила імпорт газу в 2,3 раза

Україна в січні-лютому 2011 року збільшила імпорт природного газу в 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 3 млрд. 260,420 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-лютому в загальному обсязі імпорту становив 28,5%.

Експорт природного газу в січні-лютому Україна не здійснювала.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-лютому ц.р. Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 619,068 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому ц.р. становив 5,4%.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7% порівняно з 2009 роком – до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році в загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5% порівняно з 2009 роком – до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.