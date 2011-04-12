Азаров виступає за активізацію оцінки вартості атомних комплексів України і Росії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за активізацію оцінки вартості атомних енергопромислових комплексів України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Вважаю за необхідне прискорити роботу з оцінки вартості активів підприємств і організацій атомних енергопромислових комплексів України і Росії, які пропонуються до інтеграції», – сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він наголосив на необхідності підготовки угоди з надання кредиту «Сбербанку Росії» на добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Росії підписали міжурядову угоду про співпрацю в будівництві енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС.

12 січня 2011 року закон був ратифікований Верховною Радою України і підписаний Президентом України.

ВАТ «Сбербанк Росії» підтвердило свою готовність надати ДП НАЕК «Енергоатом» кредит на суму 1 млрд. дол. для розробки технічного проекту реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000, виробництва устаткування РУ з тривалим циклом виготовлення й інших підготовчих робіт до спорудження енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС.

У довгостроковій перспективі 3-й і 4-й енергоблоки ХАЕС замінять блоки, які виводитимуться з експлуатації, а також заповнять потребу в електростанціях базового навантаження. Значна частка АЕС в енергобалансі країни також дозволить стримувати зростання тарифів на електроенергію для населення завдяки нижчій собівартості атомної енергії порівняно з виробленою на теплових станціях.