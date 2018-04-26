Дорогий бензин переформатує авторинок України?

Новини ринку світлих нафтопродуктів з кожним днем ​​все безрадісніші. Той факт, що нафта почала нестримно дорожчати ще до масових заворушень у Північній Африці, а зупинити цей процес не в силах навіть падіння попиту на бензин у Японії, лише остаточно вбиває надії на нормалізацію ситуації. Ще недавно експерти розмірковували про швидке подолання докризового максимуму в 140 доларів за барель, а сьогодні нам кажуть, що новий орієнтир вже 300 доларів. Що це може означати для українського споживчого ринку краще навіть не думати, наприклад, тільки у вартості сільгосппродукції ціна бензину становить близько 15%. Експерти кажуть, що ціна на бензин стане чи не основним драйвером інфляції в 2011 році. Але, все ж, є один ринок, який не маючи прямого відношення до самої нафти, як жоден інший чутливий до ціни моторного пального - це ринок автомобілів. Якщо 95-й бензин буде коштувати 15 гривень за літр, а тим більше 20 і більше, це однозначно вплине на автопродажі. І хоча логіка підказує, що вони мають почати скорочуватися прямо пропорційно подорожчанню бензину, насправді цього може і не відбутися. Авторинок України вже почав саморегулюватися і робить він це за європейським зразком - місто переходить на компактні малолітражки.

Від позашляховиків до мікровена

Проходячи столичним Хрещатиком ми неозброєним оком бачимо, що добробут наших співгромадян неухильно зростає, і основним індикатором в даному випадку виступають не модні бутіки та дорогі ресторани, а автомобілі. На тротуарах центральних вулиць української столиці повновладними господарями давно стали Mercedes-Benz, Porsche, BMW та інші Lexus-и з Range Rover-ами. У деяких місцях потік пішоходів перетворився на тонкі струмочки, що обтікають масивні корпуси шикарних лімузинів та позашляховиків, які тепер варто називати «тротуарниками». Так, іноді трапляється в цьому буйстві марнославства і нестримних понтів Mitsubishi Lancer або навіть якийсь "Жигуль" з 80-х, але загальний фон все одно складається з монстроподібних авто в півтора людських зрости. І всі ці шедеври світового автопрому, вибачте на слові, жеруть по 15-20 літрів бензину (і не будь-якого, а самого що не на є преміум) на 100 км. У такій напруженій атмосфері, навіть найдрібніший «олігарх» не втримається від того, щоб не купити собі хоча б Nissan Qashqai. В результаті кількість позашляховиків на українських вулицях перевищує всі розумні межі. З одного боку, нічого не скажеш - хоче людина витрачати на бензин по 5-10 тисяч гривень на місяць, це його особиста справа, є гроші - нехай витрачає. Але з іншого, там де стоїть одна Toyota Sequoia, помістилися б два Volkswagen Polo, а це за непростої ситуації з паркувальними місцями вже не мало. Однак, це все дилетантські роздуми, які до того ж не містять нічого нового, нам же значно цікавіша думка експерта.

У своєму коментарі УНІАН генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко зазначив, що вже ближчим часом можна чекати серйозної зміни сегментації на автомобільному ринку України. «Така тенденція вже спостерігається. Українці все більше і більше стають європейською нацією - надаючи перевагу компактним малолітражним автомобілям. Якщо ви подивитеся на паризькі вулиці, то ви не побачите там величезних позашляховиків, більшість машин - малоенергоємні бюджетні автомобілі з об'ємом двигуна до 1,6 літра. Саме такі автомобілі будуть найбільше продаватися і в Україні», - прогнозує експерт.

Він також звернув увагу, що на вторинному авторинку ціна на автомобілі з об'ємом більше 2 літрів вже почала знижуватися. «В Україні поступово "вимивається" середній клас, який раніше міг собі дозволити подібні автомобілі, як нові, так і старі. Саме, так званий, середній клас вподобав 2-2,5 літрові седани і хетчбеки. Але з різким погіршенням умов для ведення приватного бізнесу в нашій країні таких людей стає все менше. Водночас продажі в преміум сегменті в Україні не падають, що свідчить про те, що відносно багаті люди як і раніше почуваються досить комфортно», - додав О.Назаренко.

Він прогнозує, що найближчим часом основний обсяг продажів на ринку нових автомобілів буде зосереджений у ціновому сегменті до 15-17 тис. дол. Говорячи про можливі втрати українських автодилерів, О.Назаренко припустив, що вони не будуть дуже великими. «Переважна більшість автовиробників у всьому світі намагаються охопити всі ніші - від компактних автомобілів до позашляховиків, і якщо дилери будуть замовляти малолітражки, то виробники просто змістять акцент на виробництво цього типу машин. Звичайно, якщо в Україні буде введене ще й додаткове мито на імпортний бензин, то це вдарить навіть по продажу економічних автомобілів, розрахованих під бензин стандарту євро-4, євро-5. Наші нафтопереробні заводи просто не зможуть задовольнити потреби автовласників у якісному бензині, тому що вони його не виробляють, а імпортний буде занадто дорогим. Зрозуміло, що імпортувати якісні автомобілі, якщо для них немає якісного бензину ніхто не буде», - переконаний керівник ВААІД.

Але не варто тішитися надіями, що супердорогий бензин змусить власників суперавто пересісти бодай на автомобілі бізнес-класу. Про це власне говорить і О.Назаренко.

Невже Майя здогадувалися про ціни на бензин в 2012 році?

Що стосується прогнозів щодо ціни на бензин, то, на думку О.Назаренка, частіше вони невиправдано надто песимістичні. «Коли говорять що 95-й бензин вже до середини цього року буде коштувати 15 грн. за літр, я не дуже в це вірю. Ми пам'ятаємо, що за ціни 140 доларів за 1 барель у 2008 році почалася криза - світова економіка просто не витримала такої ціни. Прогноз - 200 доларів за барель на 2012 рік, про що говорять деякі експерти, скоріше схожий на передбачення індіанців майя про кінець світу в наступному році. Це - явне перебільшення», - сказав експерт і додав: «Не варто забувати і про те, що коли наприкінці 2008 року вартість 1 бареля становила 140 доларів, а долар був по 8 гривень 20 копійок ціна літра 95-го коливалася близько 7 гривень. Сьогодні барель нафти наблизився до 120 доларів, долар коштує 8 гривень, але бензин уже коштує майже 10 гривень. Отже, проблема нашого бензину це не безлади в Північній Африці, не ігри на ф'ючерсних ринках нафти, найбільше зло - це Верховна Рада і її закони».

О.Назаренко нагадав, що включивши транспортний збір у ціну бензину ВР підняла вартість 1 літра не на 4 копійки, чого було б цілком достатньо, а на 50-70 копійок. «Ось у чому причина подорожчання нашого бензину, а аж ніяк не в зовнішніх чинниках», - переконаний експерт.

Гібриди: дилери пропонують обнулити ввізні мита

У зв'язку з усім вище сказаним варто згадати про те, що на світовому авторинку вже давно перестали бути рідкістю автомобілі з гібридною силовою установкою, що поєднує як бензиновий, так і електродвигун. Наприклад, росіяни навіть замахнулися на власний проект такого автомобіля, під гордою назвою «Йо-мобіль». Недавно сам російський прем'єр Володимир Путін зробив тест-драйв цього дива техніки, створення якого було профінансовано мільярдером Прохоровим. Так можливо замість «Лади Калини» в Україну скоро почнуть масово завозити російські Йо-гібриди? Однак, на думку О.Назаренка, перспективи «Йо-мобіля» досить сумнівні, тому що для створення повноцінного автомобіля потрібна багаторічна системна робота. «В Росії просто в чергове намагаються потішити великодержавне самолюбство і заявити про створення власного гібридного автомобіля, незважаючи на витрати і кінцевий результат», - сказав Назаренко.

Що ж стосується українського ринку гібридних автомобілів, то на ньому, на думку експерта, є непогані перспективи у таких автомобілів як Toyota Prius, якщо хтось подумав, що це подакт-плейсмент, то, будь ласка, інший приклад - Honda Insight. Для довідки зазначимо, що будучи повнорозмірним хетчбеком, Prius завдяки своєму бензиново-електричному двигуну споживає всього близько 4 літрів бензину на 100 км у міському циклі, приблизно стільки ж і Honda Insight. Щоправда, як кажуть люди, які мали справу з гібридними автомобілями в реальному житті, можна припустити, що заявлені виробником характеристики економічності дещо завищені. Але як би там не було гібриди відсотків на 50 економічніші за своїх бензинових «однокласників».

Як повідомив О.Назаренко за участю ВААІД вже підготовлений законопроект про введення нульового мита на гібридні автомобілі, для того щоб стимулювати їх ввезення в Україну. «Поки ми не вирішили, коли будемо подавати його на розгляд ВР, можливо вже найближчим часом, а можливо восени цього року. Ми хочемо зняти ввізне мито на такі автомобілі, а також пропонуємо зобов'язати закуповувати певний відсоток гібридних автомобілів для держустанов», - додав О.Назаренко.

Не хочеш дизель - піддай газку

Але от питання - а як же бути пересічному українському автовласнику, який і при 7 гривнях за літр 95-го, вибирав автомобіль багато в чому виходячи з його економічності. Тепер навіть малолітражка цілком в змозі проковтнути пару тисяч гривень на місяць.

Директор з маркетингу ТОВ «Автоград» (офіційний дилер Mitsubishi Motors в Україні) Олег Сердюк вважає, що зростання цін на бензин підштовхне багатьох автовласників до установки на свої автомобілі газобалонного обладнання, яке дозволяє використовувати як пальне не тільки бензин, а й газ - пропан-бутан. «Газове обладнання коштує відносно недорого, а ціни на газ поки є помітно нижчими ніж на бензин, хоча, в разі масового переходу на цей вид пального, воно безумовно подорожчає», - припустив співрозмовник агентства.

Він також вважає, що, в зв'язку з подорожчанням нафтопродуктів в Україні, можна очікувати зростання попиту на автомобілі з дизельними двигунами. «Хоча дизпальне вже і коштує майже як бензин, але дизельні двигуни забезпечують відчутну економію. При однаковому об'ємі та за співставної потужності, дизельні двигуни на 30-40% економніші, ніж бензинові. Донедавна українські автомобілісти в більшості своїй ставилися до дизеля з недовірою. Але виявилося, що і надійність дизельних двигунів на хорошому рівні, і в обслуговуванні вони не такі дорогі, як вважалося. В Європі продажі автомобілів з дизельними двигунами вже давно переганяють бензинові, ближчим часом український авторинок також очікує зростання попиту на дизельні автомобілі», - прогнозує експерт.

Водночас він визнав, що на шляху збільшення продажів автомобілів з дизельними двигунами в Україні існує серйозна перешкода. «Сучасні дизелі досить вимогливі до якості пального, яке у нас поки що не дотягує до європейських стандартів. У результаті, автовиробники не наважуються масово постачати дизельні версії своїх автомобілів в Україну, побоюючись виникнення частих неполадок у процесі їх експлуатаціі », - додав О.Сердюк.

Як тут не згадати про ініціативу Міненерго стосовно введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів, незалежно від країни-імпортера, на рівні 130 євро/тонна і дизпального - 80 євро/тонна. Якщо це дійсно станеться, то для українських автолюбителів стане ще менше варіантів для відступу перед лицем бензинових цін. Тому що зрозуміло, що вітчизняні НПЗ нормальним дизпальним нас зможуть забезпечити ще дуже нескоро.

"Опошлили" ідею: мито на бензин і дизпальне знизили, на скраплений газ - ні

На закінчення зазначимо, що 6 квітня ц.р. Кабмін схвалив, а ВР 7 квітня прийняла, зміни до Податкового кодексу України, якими ставка акцизного збору на бензини автомобільні знижена на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро за тонну), а на дизельне пальне - на 30 євро за тонну. Таке рішення Кабміну робить введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти просто нелогічним, а відповідно, дозволяє сподіватися на остаточну відмову від застосування цього заходу.

Водночас, на думку директора НТЦ «Психея» Сергія Сапєгіна «заяви ряду ЗМІ про те, що зниження ставок акцизу на бензин і дизельне пальне дозволить знизити роздрібні ціни на бензин на 40-60 коп./літр, помилкові. За його словами, за останні два тижні нафта марки Brent подорожчала майже на 10% (з 113 до 124 дол./бар.). При цьому всі прогнози вказують на те, що зростання цін на неї продовжиться. Отже, сировина для українських НПЗ - вітчизняні й імпортовані нафтопродукти - подорожчають щонайменше на 52 євро на одну тонну. «Це не дозволяє говорити про можливість не тільки зниження, а й стабілізації роздрібних цін на бензин і дизельне пальне в Україні», - додав С.Сапєгін.

Крім того, він зазначив, що при підготовці законопроектів, прийнятих Верховною Радою 7 квітня, також не було враховано, що зниження акцизу на бензин і дизпальне при збереженні акцизу на зріджений газ у розмірі 40 євро за 1 тонну погіршить привабливість газового пального і посилить соціальну напругу в суспільстві.

Так що, хоча Кабмін разом з Парламентом і намагаються стримати зростання цін на пальне для автотранспорту, але роблять це, як завжди, безсистемно, а значить і неефективно.

P.S. Минулого тижня по вулиці Городецького, що в самому центрі Києва, крізь вузький прохід поміж припаркованих автомобілів продирався звичайний евакуатор, на платформі якого величаво погойдувалася біла з золотим карета. Звідки і куди везли гужовий транспортний засіб - невідомо, але може бути, що хтось уже "в курсі", чим все закінчиться. Та й прикордонники все частіше рапортують про затримання контрабандистів, які для перевезення "вантажів" використовують... підводи та вози. Що тут скажеш - бензин нині дорогий ...



Петро Черних (УНІАН)