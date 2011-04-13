На Херсонщині 17 населених пунктів залишились без газопостачання

Вчора о 13.40 у Цюрупинському районі Херсонської області у лісосмузі працівники лінійного відділу управління магістральних газопроводів “Харківтрансгаз” виявили розгерметизацію газопроводу високого тиску внаслідок несанкціонованого втручання.

О 22.00 після зниження тиску в газопроводі розгерметизацію було ліквідовано і розпочато підйом тиску.

Після цього працівники ВАТ “Херсонгаз” у зв’язку із технічною неможливістю (наявність повітря у комунальній газовій мережі) та виконанням вимог правил безпеки тимчасово припинили подачу газу до 17 населених пунктів Цюрупинського та Голопристанського районів.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Херсонській області.