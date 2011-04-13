Ф'ючерси на нафту на NYMEX у вівторок різко впали

Котирування ф`ючерсів на нафту у вівторок впали на фоні заяв експертів з прогнозами про те, що високі ціни на нафту шкодять попиту на паливо і чинять тиск на світову економіку, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту впали на 3,67 долара, або на 3,3%, - до 106,25 долара за барель, що майже на 6% нижче досягнутого в п`ятницю найвищого рівня за два з половиною роки.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися в ціні на 3,06 долара - до 120,92 долара за барель.

Ціни на нафту впали після того, як Міжнародне енергетичне агентство повідомило про появу ознак того, що високі ціни на нафту шкодять попиту. У своєму звіті у вівторок Організація країн-експортерів нафти знизила свій прогноз щодо попиту на нафту в 2011 році. Крім цього, Саудівська Аравія скоротила виробництво нафти, яке було недавно збільшено, на 500 000 барелів на день через стриманий попит.

Посилив побоювання інвесторів дослідницький звіт Goldman Sachs, в якому рекомендували продавати кошик сировинних товарів і відзначали, що "з`являються ознаки зниження попиту на нафту". Інвестиційний банк прогнозує "значний відкат", майже на 20 доларів, цін на нафту марки Brent в наступні місяці.

Трейдери звернули увагу на ці попередження, що породило загальні продажі на ринках. Індекс Dow Jones Industrial Average на момент написання статті торгувався з пониженням на 104 пункти, на рівні 12277. Ціни на золото впали. Пара євро/долар торгувалася з підвищенням на 0,5%.

Зростання цін на нафту з приблизно 91 долара за барель в кінці 2010 року було головним чином викликане побоюваннями щодо пропозиції, пов`язаними з поширенням нестабільності на Близькому Сході і в Північній Африці. Громадянська війна в Лівії призвела майже до повної припинення видобутку 1,6 млн. барелів нафти в день у цій країні, і будь-які додаткові порушення можуть спричинити нестачу пропозиції.

Однак, враховуючи те, що ф`ючерси на нафту торгуються на рівнях, що спостерігалися в останній раз під час росту цін 2008 року, а також зростання роздрібних цін на бензин в США до психологічно важливого рівня 4 долари за галон, нафтові аналітики все більше стурбовані тим, що будь-яке зростання цін на нафту з поточних рівнів позначиться на активності автомобілістів і утруднить відновлення американської економіки.

Минулого тижня ціни на бензин зросли до 3,79 долара, при цьому на початку 2011 року вони становили 3,07 долара, згідно з даними Міністерства енергетики США.

Травневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів подешевшали на 3,64 цента - до 3,1641 долара за галон. Травневі ф`ючерси на топковий мазут упали в ціні на 7,99 цента до 3,1726 долара за галон.

У середу Міністерство енергетики опублікує дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів в США. Згідно з прогнозами аналітиків, дані будуть свідчити про зростання запасів нафти в США на 1,1 млн. барелів на попередньому тижні. Запаси бензину, як очікується, скоротилися на 700 000 барелів, а запаси дистилятів, включаючи дизельне пальне і топковий мазут, залишилися без змін.