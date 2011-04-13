Україна і Росія обговорять обґрунтованість ціни на газ 19 квітня

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН пообіцяв доручити віце-прем`єр-міністрові РФ Ігорю СЕЧИНУ 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості формули ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати вчорашньої зустрічі з В.ПУТІНИМ.

«Прем`єр-міністр Росії пообіцяв доручити своєму заступникові І.СЕЧИНУ під час його візиту до України 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості формули ціноутворення на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ, міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ в переговорах з І.СЕЧИНИМ використовувати всі аргументи, інформацію і аналіз, які є в України щодо ціноутворення на газ, як для України, так і для країн Європи.

Нагадаємо, 12 квітня М.АЗАРОВ під час зустрічі з В.ПУТІНИМ заявив, що ціна російського газу, що поставляється Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, яка сформувалася в країнах Європейського Союзу, й істотно перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання - вийти на економічно обґрунтоване і справедливе визначення формули ціни на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.