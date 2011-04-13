Рівень радіації у воді біля узбережжя Фукусіми досяг найвищого рівня з початку вимірів

Вміст радіоактивного йоду-131 у взятих за 15 кілометрів на північ від аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" пробах морської води перевищив норму в 23 рази, що є дуже високим рівнем з 2 квітня, коли компанія-оператор АЕС TEPCO почала власні дослідження води.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомляє TEPCO.

"Ми вважаємо, що існує тенденція розповсюдження радіоактивних речовин в океані в північному напрямку, але точно сказати, яким чином розповсюджуватиметься радіація в океані, важко. Ми маємо намір посилити спостереження за станом океанських вод, зокрема, посилити моніторинг районів, де виявлені високі рівні радіації", - повідомило Агентство з питань ядерної і промислової безпеки Японії (NISA).

За даними Міністерства науки й технологій Японії, у взятих 11 квітня пробах морської води в 30-кілометровій морській зоні в районі аварійної АЕС, вміст йоду-131 перевищив допустимі норми в 2,2 разу, що означає найсерйозніше підвищення рівня радіації з часу початку здійснення міністерством вимірів 23 березня. У воді, взятій фахівцями міністерства, вміст йоду-131 становив 88,5 беккерелів на літр. У тих же пробах виявлено радіоактивний цезій-137 в обсягу 71 беккерель на літр.

Після руйнівного землетрусу в Японії 11 березня, а за ним і цунамі, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, на об`єкті було введено режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді, продуктах харчування.