Кабмін затвердив порядок компенсації ставок за кредитами на проекти з енергоефективності

Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсації за рахунок коштів Державного бюджету процентних ставок за кредитами, що залучаються підприємствами для реалізації проектів з енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереженню (ДАЕЕ) Микола ПАШКЕВИЧ з посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

Голова ДАЕЕ нагадав, що в Держбюджеті на поточний рік на ці потреби передбачено 19,2 млн. грн. М.ПАШКЕВИЧ відзначив, що державна підтримка в рамках цієї програми прямуватиме переважно на проекти, пов`язані зі зниженням споживання природного газу, на зменшення енергоємності продукції, а також використання поновлюваних джерел енергії. Компенсація надаватиметься ДАЕЕ на конкурсних засадах. Основним критерієм відбору того чи іншого проекту буде оцінка його реальної енергоефективності, зазначив М.ПАШКЕВИЧ.

Голова агентства повідомив, що відповідний конкурс відомство планує оголосити в червні цього року.