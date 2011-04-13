Уряд не закладатиме інвестиційну складову в тарифи на газ для споживачів

Кабінет Міністрів України не закладатиме інвестиційну складову в тарифи на газ для споживачів.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

У повідомленні зазначається, що українську газо- і нафтовидобувну галузь потрібно максимально розвивати, щоб збільшити власний видобуток і, відповідно, вплинути на цінову політику щодо енергоносіїв. Проте це жодним чином не повинно вплинути на тарифи для споживачів.

За словами прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, розвиток власної видобувної галузі – основний вихід зі складної ситуації, коли різко і непрогнозовано коливаються світові ціни на енергоносії.

Зокрема, значне зростання цін на нафту, що спостерігався останнім часом, вкотре показало залежність від світових викликів практично всіх країн. Україна не є винятком.

«Уряду вдалося уникнути відповідного зростання цін в Україні завдяки застосуванню низки заходів, ситуація потребує кардинального рішення. На відміну від сусідніх країн, ціни ми утримуємо в прийнятному коридорі», – зазначається в повідомленні.

Водночас розвиток власного видобутку – справа тривалого часу і значних капіталовкладень. Потрібні масштабні інвестиції, які окупляться лише через роки. За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, на розвиток газодобувної галузі, зокрема, будуть спрямовані додаткові кошти, які одержані від підвищення тарифів на газ для населення – це більш як 1,2 млрд. грн.

Також будуть застосовані заходи з пошуку інших джерел фінансування, зокрема, для розвитку українського видобутку залучатимуться кошти інвесторів.

Крім того, можливе вкладання в нарощування темпів української газо- і нафтовидобутку і державних грошей.

«Проте у будь-якому разі витрати на модернізацію галузі не будуть закладені в нові тарифи. Саме на такій позиції наполягає уряд, хоча питання формування ціни на газ належать до компетенції Національної комісії регулювання електроенергетики України, яка є незалежним органом і встановлює роздрібні ціни на природний газ для потреб населення», – говориться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що пропозиції НКРЕ щодо планомірного збільшення тарифів на газ для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня зараз не знаходять підтримки з боку уряду. «Позиція уряду – недопущення надалі зростання цін на газ. Модернізація української видобувної галузі у будь-якому разі не має стати вантажем для споживачів», – наголошується в повідомленні.