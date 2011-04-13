Україна на конференції щодо ЧАЕС розраховує отримати 740 млн. євро на об’єкт «Укриття»

Україна під час міжнародної конференції, присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи, розраховує отримати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС,.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр з надзвичайних ситуації Віктор БАЛОГА.

«19 квітня у Києві пройде конференція зі збору коштів на чорнобильські проекти. Учасники конференції планують зробити додаткові внески. Україна розраховує, що більшу частину необхідних коштів буде виділено», - сказав В.БАЛОГА.

Він повідомив, що за підтримки світової спільноти на ЧАЕС реалізується план заходів, головною метою якого є спорудження нового безпечного конфайнменту, також будується нове сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 та реалізуються проекти зі створення інфраструктури щодо поводження з радіоактивними відходами. За словами В.БАЛОГИ, саме ці проекти фінансуються з міжнародних фондів, і дефіцит коштів нині становить близько 740 млн. євро, які Україна планує отримати під час міжнародної конференції.

Крім того, міністр зазначив, що для того, аби повністю зняти ЧАЕС з експлуатації, потрібно звільнити всі енергоблоки від ядерного палива. «Доки залишається хоча б одна паливна збірка, енергоблок вважається діючою ядерною установкою. На ній повинні працювати всі системи безпеки», - наголосив В.БАЛОГА.

Крім того, він додав, що забезпечувати роботу системи повинна велика кількість персоналу, наразі це близько 3,5 тис. осіб.

У той же час В.БАЛОГА сказав про необхідність повного зняття ЧАЕС з експлуатації найближчими роками.