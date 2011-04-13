Кабмін затвердив перелік енергокомпаній, що підлягають приватизації цього року

Кабінет Міністрів України затвердив перелік енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, державні пакети акцій яких підлягають приватизації поточного року. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 11 квітня п.р. № 310-р, оприлюдненому на урядовому сайті.

Відповідно до тексту розпорядження, цього року на продаж планується виставити 25% держпакету акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість пакету - 37 млн. 296 тис. 450 грн.), 45,1% ВАТ «Західенерго» (57 млн. 689 тис. 770 грн.), 50% АК «Вінницяобленерго» (15 млн. 486 тис. 830 грн.), 50% ВАТ «Дніпрообленерго» (29 млн. 958 тис. 090 грн.), 40,06% «Донецькобленерго» (32 млн. 808 тис. 593,75 грн.), 50% ВАТ «Закарпаттяобленерго» (15 млн. 575 тис. 405,25 грн.), 25% АК «Київенерго» (6 млн. 772 тис. 767,5 грн.), 45% «Крименерго» (19 млн. 458 тис. 862,25 грн.), 25,99% ВАТ «Тернопільенерго» (3 млн. 970 тис. 579,75 грн.), 21% ВАТ «Черкасиобленерго» (7 млн. 790 тис. 663,75 грн.), 45% ВАТ «Чернівціобленерго» (6 млн. 387 тис. 826,5. грн.)

Державний пакет акцій у розмірі 21% статутного капіталу ВАТ "Черкасиобленерго" продається разом з 25% пакетом акцій, які належать ЗАТ "УкрЕСКО", за узгодженням із ЗАТ "УкрЕСКО".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподільних підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років, при цьому пріоритетними у продажу генеруючих підприємств залишаються «Дніпроенерго» і «Західенерго».

На думку голови ФДМУ О.РЯБЧЕНКА, перші приватизаційні конкурси з продажу як генеруючих компаній, так і обленерго, будуть проведені влітку цього року.