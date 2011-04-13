«Укренерго» виділять 317,9 млн. грн. на будівництво мереж до об'єктів альтернативної енергетики

Кабінет Міністрів України має намір виділити цього року НЕК «Укренерго» 317,9 млн. грн. на будівництво мереж для підключення об`єктів альтернативної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ) Микола ПАШКЕВИЧ з посиланням на проект змін до урядової цільової програми енергоефективності до 2015 року, який вже подано на розгляд уряду.

За словами М.ПАШКЕВИЧА, кошти виділятимуться на будівництво мереж під проекти будівництва об`єктів альтернативної енергетики, що вже реально реалізовуються. Зокрема, йдеться про виділення коштів на розвиток мереж в АР Крим, Херсонській, Запорізькій, а також Одеській областях.

М.ПАШКЕВИЧ відзначив, що після будівництва зазначені мережі перебуватимуть на балансі НЕК «Укренерго».

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об`єднаної енергосистеми України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.