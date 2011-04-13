В Азарова затвердили проект мирової угоди з Vanco
Кабінет Міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
«Так, затвердили на минулому чи позаминулому засіданні», - сказав він.
При цьому міністр уточнив, що уряд поки що не направляв проект мирової угоди до Стокгольмського арбітражу.
Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планується підписати в лютому цього року.
Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду з тяжби, пов`язаної з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.
Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.
Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.
25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.
21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.
17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.
До теперішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.
У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес в Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.