Тимошенко вважає неприпустимим створення газового СП з Росією

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим створення спільного газового підприємства України і Росії, оскільки це стане здачею національних інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Якщо громадяни України і далі будуть мовчати, то за «Укртелекомом» та шельфом Чорного моря, за енергокомпаніями, за заводами далі піде й наша газотранспортна система і НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що підписання угоди про спільне підприємство на тих умовах, які пропонує Росія, призведе до того, що «ми позбудемося не тільки газотранспортної системи, яка приносить щорічно в бюджет 3 млрд. доларів, але й усієї системи видобутку газу».

«Тому я вважаю, що якщо СП буде підписане і буде внесено туди НАК «Нафтогаз», це буде найбільша помилка української влади і це буде зрада, яка торкнеться бюджетів усіх родин. Тому всіма силами я буду робити все, щоб цього не допустити», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.