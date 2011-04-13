Полтаваобленерго оголосила тендер на залучення кредитної лінії

ВАТ"Полтаваобленерго" оголосилотендерз виборубанкуназалучення кредитноїлінії на100млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,переданомуагентствуУНІАН.

Згідно з повідомленням,підприємство готовезалучитикоштитерміномна1рік.Заявкивідкредиторівпідприємствоочікуєдо12 травня.

ЯкповідомлявУНІАН,на початкуквітняВАТ«Полтаваобленерго» оголосилотендерз відборубанку для залученнякредитноїлініїна30млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ"Полтаваобленерго"володієрозподільчимиелектричнимимережами,розташованиминатериторії Полтавськоїобласті,надаєпослугиз транспортування тапостачання електроенергії.

ЧистийприбутокВАТ"Полтаваобленерго" збільшивсяв 2010р. на26,4%-до 70026 тис.грн.

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