Полтаваобленерго оголосила тендер на залучення кредитної лінії
15:50, 13 квітня 2011Енергетика
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ВАТ"Полтаваобленерго" оголосилотендерз виборубанкуназалучення кредитноїлінії на100млн.грн.
Процесказановповідомленні підприємства,переданомуагентствуУНІАН.
Згідно з повідомленням,підприємство готовезалучитикоштитерміномна1рік.Заявкивідкредиторівпідприємствоочікуєдо12 травня.
ЯкповідомлявУНІАН,на початкуквітняВАТ«Полтаваобленерго» оголосилотендерз відборубанку для залученнякредитноїлініїна30млн.грн.
ДовідкаУНІАН.ВАТ"Полтаваобленерго"володієрозподільчимиелектричнимимережами,розташованиминатериторії Полтавськоїобласті,надаєпослугиз транспортування тапостачання електроенергії.
ЧистийприбутокВАТ"Полтаваобленерго" збільшивсяв 2010р. на26,4%-до 70026 тис.грн.
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