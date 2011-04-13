Кременчуцький завод техвуглецю заощадив 7,5 млн. грн. за рахунок енергозберігаючих технологій

ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (Кременчук, Полтавська обл.) у 2010 році завдяки використанню енергозберігаючих технологій заощадило в цілому 7,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник директора заводу Олександр ДАВИДОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що хімічна промисловість є одним з найбільших споживачів природного газу. «Його економія - завдання актуальне, оскільки блакитне пальне щороку дорожчає. Ми для обігріву заводських приміщень природний газ не спалюємо, а з утилізованих газів ще й виробляємо до 40% необхідної електроенергії. Ми використовуємо відходи виготовлення технічного вуглецю і таким чином, окрім суто економічного ефекту, ще й зменшуємо шкідливі викиди в атмосферу», - підкреслив О.ДАВИДОВСЬКИЙ.

Також він повідомив, що проведено оновлення обладнання котельні. «Ми запустили установку, що дозволяє утилізувати заводські відходи, скажімо, промаслений пісок. Раніше за його захоронення, як і інших хімречовин, доводилося платити великі гроші спеціалізованим фірмам. Зараз на нашій установці цей пісок прожарюється, всі масла вигорають, знову-таки йдуть на виробництво теплової енергії, а очищена сировина повторно використовується в технологічних процесах», - розповів заступник директора заводу.

Крім того, за його словами, завод власними силами переробив екранну систему, що дозволило істотно збільшити номінальну потужність одного котла. «Колись у нас працювало 11 котлів, а тепер вистачає двох», - зазначив О.ДАВИДОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Кременчуцький завод техвуглецю збільшив обсяги виробництва на 12,2%, або 4,369 тис. тонн порівняно з 2009 роком - до 49,191 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (Полтавська обл.) Спеціалізується на виробництві вуглецю технічного (сажі). Завод випускає технічний вуглець, який використовується в шинній і гумотехнічній промисловості, а також в лакофарбному виробництві. Велика частина продукції заводу експортується за кордон. Покупцями продукції заводу є провідні світові виробники шин Michelin (Франція), Goodyear Tire & Rubber Co. (США), Continental AG (Німеччина) та інші.