«Ровенькиантрацит» у першому кварталі збільшив видобуток вугілля на 50%

Одне з найбільших державних вуглевидобувних об'єднань ДП «Ровенькиантрацит» (Луганська область) у січні-березні 2011 року збільшило видобуток вугілля на 49,5%, або на 609,330 тис. тонн, - до 1,842 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, в березні на шахтах об'єднання видобуто 665,5 тис. тонн рядового вугілля, що на 42,8%, або на 199,6 тис. тонн більше, ніж за березень 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, «Ровенкиантрацит» планує в 2011 році збільшити видобуток вугілля до 6,5 млн. тонн. У 2010 році об'єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн. тонн, до 6,034 млн. тонн.

У липні 2010 року «Ровенькиантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти в держпідприємство 294 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Ровенькиантрацит» - найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене в 1980 році. В об'єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: №81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».