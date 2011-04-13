«Свердловантрацит» у першому кварталі збільшив видобуток вугілля на 7%

Однез найбільшихдержавнихвуглевидобувнихоб'єднаньДП«Свердловантрацит» (Луганськаобласть) усічні-березнізбільшиловидобутоквугілляна6,9%,абона103,2тис.тонн,-до1,596млн.тонн.



ПроцеУНІАНповідомиливМіністерстві енергетики тавугільноїпромисловості.



Згідно з повідомленням,вберезнінашахтах об'єднаннявидобуто538тис.тоннрядовоговугілля,що на2,4%,або на12,7тис.тоннбільше,ніж за березень2010 року.



ЯкповідомлявУНІАН,у 2011році "Свердловантрацит"плануєзбільшитивидобутоквугілляна3,7%,абона0,236тис.тонн,до6,6млн.тонн.У 2010році об'єднаннязбільшиловидобутоквугілля порівняноз2009рокомна9,59%,абона558тис.тонн,до6,034млн.тонн.



Улипні 2010року «Свердловантрацит»іенергохолдингДТЕКуклалидоговірпроспівпрацю, в рамкахякогодонецькакомпанія має намірвкластив держпідприємствоблизько200млн.грн.



ДовідкаУНІАН.ДП«Свердловантрацит» створенев 1934році.До складупідприємствавходять26підрозділів,утомучислі5шахтіз загальним річнимвиробничою потужністю5,25млн.тоннрядовоговугілляі3збагачувальнихфабрики.

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