Плани стосовно реалізації "Південного потоку" не змінювалися - Язєв

Москва. На сьогодні плани з реалізації проекту «Південний потік» не змінились.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав віце-спікер Держдуми Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ на прес-конференції в Москві.

«Такий варіант обговорюється (відмова від морської частини), економічно порівнюються варіанти, але я перебуваю в тих координатах, які були прийняті – будівництво морської і сухопутної частин», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він відзначив, що в будівництві підводної частини готові взяти участь 4 енергетичних компанії – «Газпром», «Еni», «Wintershall» і «EDF».

За його словами, ухвалення всіх рішень за проектом йде за графіком, і пуск першої нитки намічено на осінь 2015 року.

«Якщо буде розглянута економічна доцільність морського перевезення, може й будуть якісь корективи. На сьогодні поки що нічого не змінилося», - сказав президент Російського газового товариства.

В.ЯЗЄВ зазначив, що затримка з дозволом з боку Туреччини щодо прокладання труби в її економічній зоні не впливає на терміни реалізації проекту «Південний потік».

«Сьогодні такі технології, що зварити трубу, коли проведено всі підготовчі роботи, - не найпроблематичніше за термінами», - сказав В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня глава Міністерства енергетики РФ Сергій ШМАТКО на засіданні президії уряду РФ повідомив, що Міненерго Росії опрацьовує кілька морських альтернативних варіантів транспортування газу в рамках проекту «Південний потік».

Зокрема, за його словами, опрацьовуються: традиційна частина з прокладанням підводної частини дном Чорного моря; організація човникових поставок охолодженого компримійованого газу за так званою технологією «ЗПГ-лайт» в межах Чорного моря; організація човникових поставок просто компримійованого газу; організація човникових поставок ЗПГ (зрідженого природного газу) в межах басейну тільки Чорного моря і з виходом на середземноморські напрями; а також поставки ЗПГ з півострова Ямал.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Попередній початок поставок – 2015 рік.