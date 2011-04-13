Метпідприємства України збільшили споживання природного газу

Металургійніпідприємства України вберезні 2011року збільшилиспоживанняприродногогазуна3,5%,або17млн.куб.м порівнянозлютимц.р.-до497млн.кубометрів.

ПроцеУНІАНповідомили в об'єднанніметалургійнихзаводів«Металургпром».

Згідно з повідомленням,середньодобовеспоживанняприродногогазуметалургійною галуззювберезніц.р.становило16млн.кубометрів проти17,2млн.кубометріву лютомуц.р.Середньодобовеспоживаннягазузасічень-березень п.р.збільшилосяна0,8млн.кубометрів порівняно заналогічнимперіодом2010 року.

Заданими«Металургпрому»,вберезні 2011року українськіметалургизбільшиливиробництвочавуну порівнянозлютимна13,9%-до2,512млн.тонн,сталі-на16,1%,до3,099млн.тонн,прокату- на18,3%,до2,950млн.тонн.

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