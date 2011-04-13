Язєв: радіоактивні викиди на «Фукусімі» становлять не більше 10% викидів ЧАЕС

На сьогодні радіоактивні викиди на японській АЕС «Фукусіма-1» становлять не більше ніж 10% викидів після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Що стосується радіоактивного забруднення, то сумарний викид радіонуклідів поки що відповідає 10% викидів Чорнобиля», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, нині відбувається суперечка, яка аварія складніша - на ЧАЕС чи на «Фукусімі-1».

В.ЯЗЄВ вважає, що ситуація в Японії складніша, оскільки аварію на «Фукусімі» слід розглядати всередині великомасштабної катастрофи, викликаної землетрусом і цунамі.

За його словами, потужність зруйнованих реакторів в Японії майже вчетверо більша, ніж на ЧАЕС. Крім того, безпосередньо на японській станції зберігається відпрацьоване паливо, чого не було в Чорнобилі.

«На японській АЕС безповоротно втрачено 4 блоки. На ЧАЕС було втрачено один, а через півроку після аварії 1-й, 2-й і 3-й реактори були запущені в роботу», - сказав він.