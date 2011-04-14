На одному з реакторів АЕС "Фукусіма-1" пошкоджена частина паливних збірок

Деякі паливні збірки на четвертому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1", яка постраждала від землетрусу і цунамі, дістали пошкодження, проте основна їх частина неушкоджена, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

За даними компанії-оператора станції TEPCO, проби води, взятої зі сховища використаного палива, виявили підвищений вміст радіоактивних ізотопів йоду і цезію. У зв`язку з цим фахівці зробили висновок, що частина із 1,33 тисяч використаних паливних збірок і 204 невикористаних пошкоджена.

Після землетрусу магнітудою 9,0 і наступного за ним цунамі 11 березня на північному сході Японії, на АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Зокрема, на четвертому реакторі, який на момент землетрусу був зупинений для проведення регламентних робіт, сталися кілька пожеж і вибух водню, які привели до руйнування частини даху і стін корпусу енергоблоку.

Раніше повідомлялося про те, що на першому реакторі виявлені пошкодження приблизно 70% паливних збірок, а на другому - 33%.

На "Фукусімі-1" після землетрусу було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах харчування.