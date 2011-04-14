У Японії стався новий потужний землетрус

На схід від побережжя японського острова Хонсю стався новий потужний землетрус магнітудою 6,1 бала, передає Бі-Бі-Сі.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 190 кілометрів на схід від міста Моріока в префектурі Івате. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 11,2 кілометра.

Даних про жертви і руйнування немає. Не повідомляється також і про загрозу цунамі.

Цей землетрус - один з множини, що сталися за останні тижні. 11 квітня, коли країна згадувала загиблих внаслідок березневого землетрусу і цунамі, на північному сході Японії знову були зафіксовані сильні підземні коливання.