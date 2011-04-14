Баланс автомобільного скрапленого газу в Україні збільшився на 4,5%

За даними "Консалтингової групи А-95», баланс автомобільного скрапленого газу в I кварталі ц.р. зріс на 4,5% щодо аналогічного періоду 2010 року і склав 166,32 тис. тонн.

Про це сказано в повідомленні «Консалтингової групи А-95», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошують, що наведені дані не враховують технологічні гази, які імпортують до України для промислових потреб.

Експерти відзначають, що виробництво зрідженого газу в Україні за звітний період склало 169,15 тис. тонн, що на 6,4% менше, ніж у січні-березні 2010 р.

«Така динаміка, головним чином, викликана зниженням виробництва газу на нафтопереробних заводах через падіння переробки на «Укртатнафті» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) і простою Одеського НПЗ», - зазначив заступник директора «Консалтингової групи А-95» Артем КУЮН .

За його словами, газопереробні заводи «Укрнафти» і «Укргазвидобування» зберегли обсяги на рівні I кварталу 2010 р.

Експорт українського газу за січень-березень п.р. збільшився щодо аналогічного періоду 2010 р. на 3,6% і склав близько 34 тис. тонн. Більше 90% всього обсягу експортувало ПАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.).

Обсяг імпортних поставок суміші пропан-бутану технічного (СПБТ) і бутану технічного (БТ) за три місяці 2011 р. складе 31,15 тис. тонн, що в 2,7 разів більше показника за аналогічний період 2010 р. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95 », близько 67% газу було завезено з Казахстану, 20% - з Росії, решта об`єму - з Білорусі.

«Стрибок обсягів імпорту зумовлений скороченням внутрішнього виробництва на тлі різкого збільшення попиту на автомобільний газ з боку кінцевих споживачів», - вважає А. КУЮН.

За даними цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95», ціна бензину А-95 за I квартал 2011 р. зросла на 19% - до 9,79 грн. / літр, у той час як зріджений газ подорожчав лише на 3,4% - до 5,5 грн. / літр.

«Подолання усіх можливих психологічних бар`єрів ціною бензину зумовило бурхливий ріст попиту на зріджений газ», - додав експерт.