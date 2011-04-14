Росія активно використовує ціну на газ для залучення України до Митного союзу - експерт

Російська влада активно використовує занепокоєність України проблемою цін на газ для залучення її до Митного союзу, до якого входять Білорусь, Казахстан і Росія.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Проте, упевнений він, для України приєднання до Митного союзу неприйнятне, оскільки воно означатиме вихід зі Світової організації торгівлі (зобов`язання України за імпортними митами перед СОТ набагато нижчі, ніж у членів Митного союзу) і зрив переговорів про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. «Саме цим і обумовлена спроба Віктора ЯНУКОВИЧА в кращих традиціях української зовнішньої політики давати російській стороні розпливчаті обіцянки щодо інтеграції, що знайшли недавно формулу «3+1», яка за своєю суттю означає збереження статус-кво і спробу зробити упор на усуненні вилучень і обмежень з діючого режиму вільної торгівлі, що відповідає інтересам України», - вважає аналітик.

Як підкреслив О.БЛІНОВ, останніми тижнями тема перегляду газових домовленостей між Росією і Україною знову вийшла на перший план порядку денного двосторонніх взаємовідносин. Причиною зростання стурбованості української сторони даним питанням є подорожчання газу у зв`язку із зростанням європейських цін на нафту і нафтопродукти.

«Тоді як українська влада ще офіційно не оголошувала ціну газу, що імпортується в другому кварталі 2011 року, за нашими оцінками, вона становить близько 300 доларів за 1000 кубометрів (порівняно з 264 доларами у першому кварталі). А до кінця 2011 року ціна на газ, що імпортується Україною, має, за діючою формулою, переступити позначку в 350 доларів за 1000 кубометрів. У зв`язку з прискореним зростанням світових цін на нафту, ми підвищуємо оцінку середньорічної ціни на імпортний газ у 2011 році з 295 доларів за 1000 кубометрів до 310 доларів», - прогнозує О.БЛІНОВ.

Нагадаємо, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив журналістам 13 квітня, що Росія і Україна не домовлялися переглянути принципи ціноутворення на газ, а лише погодилися ще раз проаналізувати контракти.

"Ми не домовилися про перегляд принципів ціноутворення. Ми виходимо з того, що є контракт, контракт діє, і його треба виконувати", - сказав глава уряду РФ. Разом з тим, українська влада, за його словами, продовжує порушувати цінове питання і стверджує, що в контракті є "проблемні питання".