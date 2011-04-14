«Укргазвидобування» у березні збільшило виробництво зрідженого газу на 13%

У березні 2011 року підприємства ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» виробили 19,4 тис. тонн скрапленого газу, що на 2,2 тис. тонн, або на 13%, більше, ніж у березні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що всього з початку року виробництво скрапленого газу склало 55,8 тис. тонн.

ДК «Укргазвидобування» продовжує реалізовувати проекти спрямовані на розвиток виробництва пропан-бутану. Нагадаємо, що минулого року компанія ввела в експлуатацію турбодетандерний агрегат на Тимофіївському родовищі в Полтавській області, що дозволило збільшити потужності з виробництва пропан-бутану на 6 тис. т щорічно.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року підрозділами ДК «Укргазвидобування» було вироблено 214,3 тис. тонн скрапленого газу.

Довідка УНІАН. До складу ДК «Укргазвидобування» входить 5 переробних підприємств, на яких ведеться виробництво зрідженого газу: Шебелинський ГПЗ, Юліївська установка комплексної підготовки газу, Тимофіївська установка поглибленого вилучення вуглеводнів, технологічний цех стабілізації конденсату «Базилівщина» і Яблунівське відділення з переробки газу.

Сьогодні ДК «Укргазвидобування» є найбільшим виробником зрідженого газу в Україні, на частку компанії припадає майже 30% вітчизняного ринку пропан-бутану.