Компанія «AES Рівнеенерго» змінила назву на ПАТ «AES Рівнеобленерго»

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», ЗАТ «AES Рівнеенерго» змінило назву і стало публічним акціонерним товариством (ПАТ) «AES Рівнеобленерго».

Як повідомила УНІАН менеджер із зовнішніх зв`язків компанії Тетяна КОРПУСОВА, вже проведена державна реєстрація як публічного акціонерного товариства «АЕС Рівнеобленерго» та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

ПАТ «АЕS Рівнеобленерго» є повним правонаступником всіх прав і обов`язків ЗАТ «AES Рівнеенерго». Головою правління ПАТ «АЕS Рівнеобленерго» знову обрано Вадима КУХТІЙ.

Понад 75% акцій «AES Рівнеенерго» належало компанії AES «Washington Holdings BV», яка входить в Корпорацію AES. Корпорація AES, заснована в 1981 році, є однією з найбільших енергетичних компаній. AES постачає 45 000 мегават електричної енергії в 27 країн світу, експлуатує 113 електрогенеруючих об`єктів і 17 розподільних компаній.

ПАТ «AES Рівнеобленерго» обслуговує 404 000 споживачів Рівненської області і 27 тисяч кілометрів ліній електропередач.