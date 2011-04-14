Експерти позитивно оцінюють розблокування Кабміном приватизації генкомпаній

Експерти позитивно оцінюють оголошену урядом приватизацію генеруючих компаній та її умови.

Як повідомив УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Єгор САМУСЕНКО, приватизувати генерацію потрібно якомога швидше, оскільки у держави немає грошей на модернізацію блоків, а частка ТЕС у виробленні має зрости через структуру пропозиції, і, відповідно, необхідно модернізувати потужності.

Аналітик інвесткомпанії «Ренесанс Капітал» Віталій ШУШКОВСЬКИЙ вважає, що генерації будуть приватизовані за ринковою ціною. При цьому він позитивно оцінює рішення уряду зберегти контроль над 25% акцій генерацій. «Його варто розглядати як компроміс для обох сторін, що беруть участь в процесі продажу енергокомпаній. По-перше, уряд отримує прийнятний результат від приватизації, зберігаючи за собою частину акцій. У перспективі - у разі реалізації пенсійної реформи - за ці пакети зможуть конкурувати новий мажоритарій і портфельні інвестори ", - зазначив В.ШУШКОВСЬКИЙ. По-друге, за його словами, «стратег» отримує можливість збільшити свій пакет до контрольного, витративши на це прийнятну суму. В.ШУШКОВСЬКИЙ також зазначив, що в наявних умовах запропонований урядом підхід до приватизації енергокомпаній, де вже є великий приватний акціонер, "виглядає досить непогано".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 11 квітня ц.р. № 310-р затвердив перелік енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, державні пакети акцій яких підлягають приватизації цього року.

Відповідно до тексту розпорядження, цього року на продаж планують виставити 25% держпакету акцій ВАТ «Дніпроенерго» і 45,1% ВАТ «Західенерго», а також ряд держпакетів обленерго. Експерти вважають, що в результаті приватизації цих активів можна буде виручити до 1 млрд. дол.