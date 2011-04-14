Водоканал Новограда-Волинського отримає перший транш кредиту в 1 млн. грн.

Водоканал Новограда-Волинського (Житомирська обл.) одержить перший транш міжнародного кредиту в 1 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН розповів мер Новограда-Волинського Володимир ЗАГРИВИЙ.

За його словами, Новоград-Волинський очікує надходження коштів від Міжнародного Банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реконструкції міського водоканалу.

"У нашому в місті недавно вже відбулося три прориви водоканалізаційних мереж. Над ліквідацією аварій працювали люди і техніка міського водоканалу та інших організацій. Все через повну зношеність комунікацій", - зазначив В.ЗАГРИВИЙ.

Він уточнив, що перші кошти мають надійти у червні-липні цього року. Зараз всі прилади для водоканалу і 21 насосний агрегат вже завезені в Україні.

Для цього на розгляді в Міжнародному банку перебуває контракт між підприємством "Новоград-Волинський водоканал" і проектною фірмою "Текос" на виконання проектних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації та інших робіт з очищення міського водосховища загальною вартістю понад 1 млн. грн.

Новоград-Волинський є практично єдиним серед невеликих міст України, який отримає кредитні ресурси Міжнародного банку реконструкції та розвитку на модернізацію водоканалу.

Кошти отримають відповідно до урядової Постанови від 17 грудня 2008 року № 1088 «Про затвердження порядку забезпечення виконання комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, боргових зобов'язань в рамках реалізації «відкритого компоненту, спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Відповідно до цієї Постанови Світовий банк зобов'язався надати в цілому кредитних коштів у сумі близько 80 мільйонів євро на модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства України.

На сьогоднішній день уже подані документи для отримання необхідних коштів.

"Для міста це вигідно, тому що кредит надається на 17 років під 4,2% річних. Перші п'ять років кредит платити не потрібно, тому що за цей період відбудеться реалізація проекту, почнеться одержання економічної вигоди - і за її рахунок будемо повертати кошти" , - сказав В.ЗАГРИВИЙ.

Після реалізації цих заходів очікують економію коштів на суму понад 1 мільйон гривень на рік.

Також під кредиту не потрібно надавати в заставу комунальне майно. Гарантом перед МБРР виступає держава, а місто несе зобов'язання перед Міністерством фінансів і має гарантувати в непередбачених випадках погашення кредитних зобов'язань за рахунок коштів бюджету розвитку.

Згідно з розрахунками, період окупності проекту становить 11 років, запропонований проект забезпечує досягнення високих економічних показників водоканалу і дозволить модернізувати міську систему водопостачання і водовідведення, застосовуючи сучасні енергозберігаючі технології.

Довідка УНІАН. 9 липня 2010 депутати Новоград-Волинської міської ради ухвалили рішення "Про залучення кредиту МБРР для розвитку підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" і вирішили підтримати участь водоканалу в конкурсному відборі претендентів на отримання коштів від Міжнародного банку.