Vanco Prykerchenska не отримувала інформацію про закінчення переговорного процесу

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) продовжує переговори з урядом України й поки не отримувала інформацію про закінчення переговорного процесу.

Про це сказано в повідомленні Vanco Prykerchenska з посиланням на президента компанії Джима БАУНА, переданому агентству УНІАН.

«Компанія «Венко Прикерченська Лтд.» продовжує переговори з урядом України з метою мирного врегулювання спору стосовно Угоди про розділ продукції (УРП) після припинення арбітражного процесу в Стокгольмському арбітражному суді. Хочу зазначити, що поки представники компанії не отримували інформацію про закінчення переговорного процесу й завершення всіх формальних процедур», – сказав він.

При цьому Д.БАУН додав, що «підписання мирової угоди - це не простий процес. Важливою умовою затвердження угоди державою Україна є узгодження англійського варіанту тексту Міжвідомчою комісією. За нашими даними, цього поки не було зроблено. Початок промислової розробки Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря потребуватиме колосальних інвестицій, тому інвестори повинні бути впевнені в захищеності своїх вкладень і що робота компанії проходить у рамках законодавчого поля».

Також президент компанії додав, що «взагалі, нас, звичайно бентежить, що процес так затягнувся, – це серйозно демотивує інвесторів і може призвести до зриву всього проекту».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska. При цьому міністр уточнив, що уряд поки не направляв проект мирової угоди в Стокгольмський арбітраж.

Нагадаємо, за словами першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планувалося підписати в лютому цього року.

Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду з тяжби, пов'язаної з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна та компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.