У товарообігу України та Новосибірської обл. 60-70% припадає на поставки ядерного палива

У товарообігу України та Новосибірської області 60-70% припадає на поставки ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні губернатор Новосибірської області Василь ЮРЧЕНКО на форумі, присвяченому перспективам співробітництва регіонів України і Сибіру.

«Зовнішньоторговельний оборот з Україною в 2010 році досяг 379,3 млн. дол., що на 97,3 млн. дол. більше, ніж у 2009 році. Це не сировинні поставки, а високотехнологічна продукція, в тому числі й паливо для українських АЕС», - сказав він.

Губернатор відзначив високий рівень конкуренції на ринку ядерного палива у світі, в тому числі й в Україні. «Ми вдячні, що в цій сфері відійшли від політики і приймаються вивірені економічні рішення», - сказав він.

За його словами, Новосибірський завод хімічних концентратів (НЗХК) «Модернізував твели (паливні зборки - УНІАН) під потреби українських АЕС і надалі буде задовольняти запити українських партнерів".

В.ЮРЧЕНКО також підкреслив високий рівень виробничої культури і технології на НЗХК. «Я був на цьому підприємстві не раз і можу сказати, що це дуже сучасне виробництво. За останні роки вони багато зробили для зниження енерговитрат, модернізації, що дозволяє конкурувати на дуже тісному ринку ядерного палива», - сказав губернатор.

У зв`язку з цим він висловив упевненість у високому рівні технології, яка буде передаватися Україні для будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. «Наші фахівці будуть брати в цьому участь», - додав він.

Керівник області підкреслив, що новосибірське підприємство виробляє ядерне паливо не тільки для України, а й для інших країн, у тому числі ЄС.

У свою чергу, президент Українського союзу промисловців і підприємців, депутат парламенту Анатолій КІНАХ додав, що під час візиту голови уряду Росії Володимира ПУТІНА в Україну 12 квітня ц.р. було констатовано успішне просування проекту зі створення українсько-російського СП з виробництва ядерного палива.

«Це підприємство приблизно половину виробленого ядерного палива буде експортувати в треті країни», - додав А.КІНАХ.

Він вважає це «дуже важливим чинником» українсько-російської співпраці по даному проекту. На думку А.КІНАХА, на цьому прикладі дві країни об`єднали не тільки сировинні ресурси - уран, цирконій, а й високі технології. «Цю схему треба поширювати і на інші галузі», - вважає голова УСПП.

Довідка УНІАН. 27 жовтня 2010 паливна компанія «Росатому» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Згідно з угодою, частка України в СП становивтиме 50% +1 акція, Росії - 50% -1 акція.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих зборок).