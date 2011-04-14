Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ збільшилася на 2,3%

Середняцінареалізаціїскрапленогогазу 14квітня ц.р.нааукціоні №29УТНна Українськійміжбанківськійвалютній біржі(УМВБ)збільшиласяна2,3%,або176,64грн.порівняноз попереднімаукціоном-до7988,07грн.затоннузПДВ.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-центріУМВБ.

У повідомленнінаголошується,щонааукціонібулореалізовано2,502тис.тоннскрапленогогазуназагальнусуму19млн.986,150тис.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,середняцінареалізаціїскрапленогогазу 31березня нааукціоні №28УТНнаУМВБзбільшиласяна2,7%,або204,83грн. порівняноз попереднімаукціоном-до7811,43грн.затоннузПДВ.

ДовідкаУНІАН.КабінетМіністрівУкраїни своєюпостановоювід 4 квітня 2000року ввівобов'язковий продаж видобутоївУкраїнінафти,газовогоконденсату,скрапленогогазута побутовоговугіллянааукціонахз 1 травня 2000року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter