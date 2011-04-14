У Харківській області буде продовжено опалювальний сезон

На Харківщині буде подовжено опалювальний сезон.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час брифінгу за підсумками виїзного засідання колегії облдержадміністрації повідомив голова ОДА Михайло ДОБКІН.

«Ми планували закінчити опалювальний сезон вчасно, але погодні умови на даний момент не дозволяють відключити опалення, тому що в квартирах буде холодно», - сказав він.

М.ДОБКІН підкреслив, що опалювальний сезон буде продовжено доти, доки середньодобова температура не встановиться на рівні не менше 8 градусів тепла, як того вимагають норми.