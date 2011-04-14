ДАЕЕ вважає за недоцільне вводити «зелений» тариф для електроенергії з біогазу

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ) на даному етапі вважає за недоцільне вводити «зелений" тарифу для компаній, які виробляють електроенергію з біогазу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам голова ДАЕЕ Микола ПАШКЕВИЧ в ході конференції з питань енергоефективності, організованої представництвом Євросоюзу в Україну.

За його словами, крім високої кінцевої вартості електроенергії, виробленої з цього відновлюваного джерела, такого типу об'єкти альтернативної енергетики, за прогнозами фахівців, у майбутньому не зможуть корінним чином вплинути на поліпшення енергобалансу в частині заміщення традиційних джерел альтернативними.

«За нашими оцінками, той потенціал, який може дати біогаз, не можна порівняти з тим рівнем, який нам може дати сонце, вода і вітер», - сказав М.ПАШКЕВИЧ.

Крім того, він зазначив, що на сьогоднішній день було б невиправдано перекладати високу вартість електроенергії, виробленої з таких джерел, на плечі споживачів шляхом перерозподілу вартості електроенергії на Оптовому ринку.

Водоночас голова відомства підкреслив, що агентство продовжить вивчати досвід впровадження таких технологій та в разі надання переконливих розрахунків компаніями, які спеціалізуються на виробництві електроенергії з біогазу, може змінити свою думку про доцільність тарифної підтримки на державному рівні цього напрямку альтернативної енергетики в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №8028 (автор Олександр ГОРОШКЕВИЧ, ПР), яким пропонується внести зміни до Закону «Про електроенергетику», поширивши встановлення «зеленого» тарифу на електроенергію, яка виробляється з біомаси тваринного походження, біогазу з біомаси рослинного або тваринного походження, біогазу з біомаси сміттєзвалищ або каналізаційних стоків.

При цьому законопроектом пропонується встановити наступні коефіцієнти до «зеленого» тарифу: для електроенергії, виробленої з біогазу, з біомаси рослинного або тваринного походження, - 2,3, для біогазу з сміттєзвалищ або шламів каналізаційних стоків - 2,5.

Зараз «зелений» тариф застосовується до електроенергії, виробленої на малих ГЕС, вітро-, геліоелектростанціях, а також на електроенергію, вироблену з біомаси.