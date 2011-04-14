Україна у I кварталі збільшила виробництво електроенергії на 3,8%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-березні 2011 року збільшилося на 3,8%, або 1,961 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-березнем 2010 року – до 53,392 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за три місяці ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 6,8%, або 1,537 млрд. кВт/год., – до 23,988 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 2,4%, або 542,7 млн. кВт/год., – до 23,375 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 7,1%, або 173,9 млн. кВт/год., – до 2,636 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-березні ц.р. скоротили виробництво електроенергії на 7,9% – до 3,390 млрд. кВт/год.

У березні ц.р. виробництво електроенергії в ОЕС України зросло порівняно з березнем 2010 року на 6,2%, або 1,031 млрд. кВт/год., – до 16,631 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.